Над российскими регионами за ночь сбили 87 украинских БПЛА
По данным ведомства, 45 дронов сбили в небе над республикой Крым. В Белгородской и Курской областях уничтожили по 10 беспилотников, а в Воронежской области — восемь. Еще два БПЛА перехватили в Московском регионе, по четыре — в Липецкой, Брянской и Нижегородской областях.
Над российскими регионами за ночь сбили 87 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, 45 дронов сбили в небе над республикой Крым. В Белгородской и Курской областях уничтожили по 10 беспилотников, а в Воронежской области — восемь. Еще два БПЛА перехватили в Московском регионе, по четыре — в Липецкой, Брянской и Нижегородской областях.