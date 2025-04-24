Начальником Кораблинского следственного отдела стал Андрей Буянов
Отмечается, что он с 2014 года проходит службу в следственном управлении Следственного комитета по Рязанской области, замещал должности следователя, старшего следователя и следователя по особо важным делам Михайловского межрайонного следственного отдела. Награжден медалями «За безупречную службу» I и II степени.
Начальником Кораблинского следственного отдела стал Андрей Буянов. Об этом сообщает пресс-служба следкома.
Отмечается, что он с 2014 года проходит службу в следственном управлении Следственного комитета по Рязанской области, замещал должности следователя, старшего следователя и следователя по особо важным делам Михайловского межрайонного следственного отдела.
Награжден медалями «За безупречную службу» I и II степени.