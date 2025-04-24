На площади Попова в Рязани на пять дней закроют движение транспорта
С 8:00 24 апреля до 00:00 29 апреля из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе закроют движение транспорта на проезжей части вблизи дома № 24а по улице Фирсова. На участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ огородят. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута. Отмечается, что объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.
На площади Попова в Рязани на пять дней закроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.
С 8:00 24 апреля до 00:00 29 апреля из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе закроют движение транспорта на проезжей части вблизи дома № 24а по улице Фирсова.
На участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ огородят.
Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута. Отмечается, что объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.