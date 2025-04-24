Мошенники научились обходить новый закон о борьбе с киберпреступностью

Обязательную маркировку звонков от компаний и ИП они преодолевают, создавая ошибочные метки на картах. Звонки в иностранных мессенджерах останются в серой зоне. Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский сомневается, что власти смогут договориться с Telegram и WhatsApp*. Необходимы дополнительные решения. Также аферисты постоянно обновляют принципы психологического воздействия, чтобы снизить эффект от киберграмотности населения.

Мошенники научились обходить новый закон о борьбе с киберпреступностью. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на специалистов.

Обязательную маркировку звонков от компаний и ИП они преодолевают, создавая ошибочные метки на картах. Звонки в иностранных мессенджерах останются в серой зоне. Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский сомневается, что власти смогут договориться с Telegram и WhatsApp*. Необходимы дополнительные решения.

Также аферисты постоянно обновляют принципы психологического воздействия, чтобы снизить эффект от киберграмотности населения.

Отмечается, что во второй половине 2025-го Россию может захлестнуть волна мошенничества с использованием дипфейков. Для борьбы с этим понадобится целая сумма законов, убежден глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

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