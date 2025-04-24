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Младенческая смертность в Рязанской области достигла рекордно низкого уровня
Согласно данным Рязаньстата, в 2024 году в Рязанской области проживало 188,9 тысячи детей — 17,4% от общего числа населения региона. Анжелика Евдокимова сообщила, что доля детского населения снизилась по сравнению с предыдущими годами: 17,6% в 2023 году и 17,7% в 2022 году. Она связала это с понижением рождаемости — в 2024 году родилось шесть тысяч 427 детей, что на 1,8% меньше, чем в 2023 году. «В 2024 году данный показатель достиг исторического минимума, составив четыре промилле», — написала омбудсмен.

Младенческая смертность в 2024 году в Рязанской области достигла рекордно низкого уровня. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова в своем ежегодном докладе.

Согласно данным Рязаньстата, в 2024 году в Рязанской области проживало 188,9 тысячи детей — 17,4% от общего числа населения региона. Анжелика Евдокимова сообщила, что доля детского населения снизилась по сравнению с предыдущими годами: 17,6% в 2023 году и 17,7% в 2022 году.

Она связала это с понижением рождаемости — в 2024 году родилось шесть тысяч 427 детей, что на 1,8% меньше, чем в 2023 году.

«В 2024 году данный показатель достиг исторического минимума, составив четыре промилле», — написала омбудсмен.