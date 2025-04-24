Худрук Рязанского театра кукол стал лауреатом национальной премии «Арлекин»
Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге на сцене театра «Зазеркалье». Всего лауреатов — 21. Среди них есть актеры, режиссеры, художники, педагоги и даже спектакль — легендарная «Синяя птица» Константина Станиславского.
Художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский стал лауреатом специальной премии «За великое служение театру для детей» национальной театральной премии «Арлекин». Об этом сообщила пресс-служба театра.
Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге на сцене театра «Зазеркалье».
Всего лауреатов — 21. Среди них есть актеры, режиссеры, художники, педагоги и даже спектакль — легендарная «Синяя птица» Константина Станиславского.