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Худрук Рязанского театра кукол стал лауреатом национальной премии «Арлекин»
Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге на сцене театра «Зазеркалье». Всего лауреатов — 21. Среди них есть актеры, режиссеры, художники, педагоги и даже спектакль — легендарная «Синяя птица» Константина Станиславского.

Художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский стал лауреатом специальной премии «За великое служение театру для детей» национальной театральной премии «Арлекин». Об этом сообщила пресс-служба театра.

Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге на сцене театра «Зазеркалье».

Всего лауреатов — 21. Среди них есть актеры, режиссеры, художники, педагоги и даже спектакль — легендарная «Синяя птица» Константина Станиславского.