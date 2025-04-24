Financial Times: в мае Украину ждет дефолт
По данным издания, Киев не смог договориться об отсрочке долга в 2,6 млрд долларов.. В следующем месяце страна должна выплатить инвесторам 600 млн долларов по ценным бумагам, которые привязаны к ВВП. Минфин заявил, что будет «рассматривать все доступные варианты» и продолжит переговоры.
Украину в мае ждет дефолт. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на издание Financial Times.
По данным издания, Киев не смог договориться об отсрочке долга в 2,6 млрд долларов. В следующем месяце страна должна выплатить инвесторам 600 млн долларов по ценным бумагам, которые привязаны к ВВП.
Минфин заявил, что будет «рассматривать все доступные варианты» и продолжит переговоры.