Более 80% рязанцев выступили за бесплатное обучение в колледжах на техспециальности
83% экономически активных жителей одобрили данную инициативы депутатов Госдумы. Противников — 7%, еще 10% затруднились с оценкой. Идея о бесплатном обучении техническим специальностям у мужчин встретила больше одобрения, чем у женщин.
Более 80% рязанцев выступили за бесплатное обучение в колледжах на техспециальности. Об этом сообщает сервис SuperJob.
83% экономически активных жителей одобрили данную инициативы депутатов Госдумы. Противников — 7%, еще 10% затруднились с оценкой.
Идея о бесплатном обучении техническим специальностям у мужчин встретила больше одобрения, чем у женщин.