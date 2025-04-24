Более 20 мужчин в Рязанской области получили повестки после рейда

Сотрудники военкомата вручили девять повесток мужчинам призывного возраста и 12 повесток для постановки на воинский учет лицам старших возрастов. Один человек захотел заключить контракт. Его направили проходить медкомиссию. Кроме того, во время рейдов совершили обход домов и проверили документы граждан. В одном из помещений полицейские обнаружили 12 граждан страны Средней Азии. Всего в отдел доставили 71 человека для подтверждения личности и проверки на причастность к различным нарушениям закона. Каждый доставленный прошел процедуры фотографирования, дактилоскопирования и ДНК-тестирования.

В четверг, 24 апреля, в селе Шумашь Рязанского района провели рейды, после которых вручили мужчинам повестки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Сотрудники военкомата вручили девять повесток мужчинам призывного возраста и 12 повесток для постановки на воинский учет лицам старших возрастов. Один человек захотел заключить контракт. Его направили проходить медкомиссию.

Кроме того, во время рейдов совершили обход домов и проверили документы граждан. В одном из помещений полицейские обнаружили 12 граждан страны Средней Азии.

Всего в отдел доставили 71 человека для подтверждения личности и проверки на причастность к различным нарушениям закона. Каждый доставленный прошел процедуры фотографирования, дактилоскопирования и ДНК-тестирования.