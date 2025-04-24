«Автоваз» отзовет в РФ свыше 47 тыс. автомобилей Vesta и Largus
Компания отзовет автомобили, выпущенные с октября 2021 года по август 2023 года. Причиной такого решения стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.
«Автоваз» отзовет в РФ свыше 47 тыс. автомобилей Vesta и Largus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.
Компания отзовет автомобили, выпущенные с октября 2021 года по август 2023 года.
Причиной такого решения стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.