48-летний рязанец угнал мопед с парковки во дворе дома
Отмечается, что в полицию обратилась 27-летняя рязанка и сообщила, что пропал ее мопед. Оперативники уголовного розыска опросили жителей домов и выяснили, что транспортное средство увезли на грузовике. Правоохранители установили, что к краже причастен 48-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.
48-летний рязанец угнал мопед с парковки во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратилась 27-летняя рязанка и сообщила, что пропал ее мопед.
Оперативники уголовного розыска опросили жителей домов и выяснили, что транспортное средство увезли на грузовике.
Правоохранители установили, что к краже причастен 48-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело.