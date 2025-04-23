Жители Солотчи пожаловались на засыпанные опилками дорожки в лесу
По данным автора, по этим тропинкам стало невозможно передвигаться. В разы увеличилась пожарная опаснасть. «Максимальный уровень „комфорта“ для бегунов, пешеходов и велосипедистов! Просьба принять меры по утилизации опилок», — отметили в посте.
Жители Солотчи пожаловались на засыпанные опилками дорожки в лесу. Об этом сообщает группа «Солотча Инфо».
По данным автора, по этим тропинкам стало невозможно передвигаться. В разы увеличилась пожарная опаснасть.
«Максимальный уровень „комфорта“ для бегунов, пешеходов и велосипедистов! Просьба принять меры по утилизации опилок», — отметили в посте.