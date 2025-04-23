Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
25°
Чтв, 24
20°
Птн, 25
18°
ЦБ USD 81.46 0.7 23/04
ЦБ EUR 94.04 0.37 23/04
Нал. USD 84.50 / 83.83 23/04 13:20
Нал. EUR 95.52 / 95.90 23/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 2025 17:20
5 687
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
26 118
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
25 453
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
40 609
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
За неделю в Рязанской области установили более 600 миграционных нарушений
Проверки прошли в торговых центрах, на рынках, строительных площадках, объектах сферах ЖКХ, общественного питания, бытового обслуживания, вокзалах. К административной ответственности за несоблюдение правил въезда или режима пребывания, незаконную трудовую деятельность привлекли 556 иностранцев. Кроме того, полицейские пресекли 139 нарушений мигрантами эксплуатации автотранспорта и осуществления перевозочной деятельности. В результате рассмотрения административных дел выписали штрафы на сумму 2 миллиона 77 тысяч рублей.

За неделю в Рязанской области установили более 600 миграционных нарушений. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Проверки прошли в торговых центрах, на рынках, строительных площадках, объектах сферах ЖКХ, общественного питания, бытового обслуживания, вокзалах.

К административной ответственности за несоблюдение правил въезда или режима пребывания, незаконную трудовую деятельность привлекли 556 иностранцев.

Кроме того, полицейские пресекли 139 нарушений мигрантами эксплуатации автотранспорта и осуществления перевозочной деятельности.

В результате рассмотрения административных дел выписали штрафы на сумму 2 миллиона 77 тысяч рублей.

106 иностранцам сократили срок пребывания в России. Девять человек выдворили за пределы страны.

Помимо этого, 29 иностранцам запретили въезжать в Россию.

Рейды были организованы Управлением по вопросам миграции УМВД и проводились с участием сотрудников структурных и территориальных подразделений УМВД, региональных Управлений ФСБ и Росгвардии.