За неделю в Рязанской области установили более 600 миграционных нарушений

Проверки прошли в торговых центрах, на рынках, строительных площадках, объектах сферах ЖКХ, общественного питания, бытового обслуживания, вокзалах. К административной ответственности за несоблюдение правил въезда или режима пребывания, незаконную трудовую деятельность привлекли 556 иностранцев. Кроме того, полицейские пресекли 139 нарушений мигрантами эксплуатации автотранспорта и осуществления перевозочной деятельности. В результате рассмотрения административных дел выписали штрафы на сумму 2 миллиона 77 тысяч рублей.

За неделю в Рязанской области установили более 600 миграционных нарушений. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Проверки прошли в торговых центрах, на рынках, строительных площадках, объектах сферах ЖКХ, общественного питания, бытового обслуживания, вокзалах.

К административной ответственности за несоблюдение правил въезда или режима пребывания, незаконную трудовую деятельность привлекли 556 иностранцев.

Кроме того, полицейские пресекли 139 нарушений мигрантами эксплуатации автотранспорта и осуществления перевозочной деятельности.

В результате рассмотрения административных дел выписали штрафы на сумму 2 миллиона 77 тысяч рублей.

106 иностранцам сократили срок пребывания в России. Девять человек выдворили за пределы страны.

Помимо этого, 29 иностранцам запретили въезжать в Россию.

Рейды были организованы Управлением по вопросам миграции УМВД и проводились с участием сотрудников структурных и территориальных подразделений УМВД, региональных Управлений ФСБ и Росгвардии.