ВС России освободили Тарасовку в ДНР
За сутки поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, промышленные предприятия, выпускающие военную продукцию, цеха по производству беспилотников и места их хранения, стоянка реактивной системы залпового огня Vampire. Средства ПВО уничтожили девять управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда HIMARS, четыре реактивных снаряда Vampire и 166 беспилотников.
ВС России освободили Тарасовку в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.
За сутки поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, промышленные предприятия, выпускающие военную продукцию, цеха по производству беспилотников и места их хранения, стоянка реактивной системы залпового огня Vampire.
Средства ПВО уничтожили девять управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда HIMARS, четыре реактивных снаряда Vampire и 166 беспилотников.