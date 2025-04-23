В Совфеде предложили сделать перерасчет платежей за ЖКХ
По словам сенатора Олега Голова, мера может коснуться тех субъектов, где были аномально высокие температуры этой весной, а отопление продолжали подавать по стандартному графику. «Граждане не должны оплачивать избыточное тепло, которое им фактически не требовалось из-за раннего наступления теплой погоды», — заявил он.
В Совфеде предложили сделать перерасчет платежей за ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора Олега Голова, мера может коснуться тех субъектов, где были аномально высокие температуры этой весной, а отопление продолжали подавать по стандартному графику.
«Граждане не должны оплачивать избыточное тепло, которое им фактически не требовалось из-за раннего наступления теплой погоды», — заявил он.