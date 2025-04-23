В Рязанском театре драмы рассказали об итогах поездки в Индонезию
Артисты театра вернулись из Индонезии, где с 13 по 15 апреля прошел масштабный международный культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце», приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией, а также к 100-летию Россотрудничества. Особым событием в рамках визита стала деловая сессия, на которой директор театра Семен Гречко подписал соглашение о взаимодействии и выступил с докладом, поделившись опытом международного сотрудничества.
В Рязанском театре драмы рассказали об итогах поездки в Индонезию. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Артисты театра вернулись из Индонезии, где с 13 по 15 апреля прошел масштабный международный культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце», приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией, а также к 100-летию Россотрудничества. Особым событием в рамках визита стала деловая сессия, на которой директор театра Семен Гречко подписал соглашение о взаимодействии и выступил с докладом, поделившись опытом международного сотрудничества.
В рамках визита в Джакарте Рязанский театр драмы представил два спектакля: «Волшебные сны Кузьмы» и «Коротко о Рязани».