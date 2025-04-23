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В рязанском Центре Автоимпорт на Солнечной представят линейку моделей EXLANTIX
Электрические и последовательные гибриды EXLANTIX появятся в Рязани уже в ближайшее время.

Электрические и последовательные гибриды EXLANTIX появятся в Рязани уже в ближайшее время.

Первой моделью EXLANTIX станет гибридный полноприводный кроссовер ET, объединяющий в себе элегантность и практичность с впечатляющими внедорожными возможностями. Его выразительный дизайн подчеркивает статус владельца, продуманная эргономика обеспечивает максимальный комфорт в любых поездках. EXLANTIX ET предлагает идеальный баланс между динамикой и проходимостью, демонстрируя впечатляющие показатели разгона и лучший запас хода в классе — почти 1200 километров. Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой (REEV), включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электродвигателя мощностью 145 кВт спереди и 195 кВт сзади. Подробнее познакомиться с моделью можно по ссылке.

Вторым автомобилем в линейке EXLANTIX станет четырехдверное купе ES.

В связи с добавлением в линейку электрических и последовательных гибридов, шоурум и сервисная зона EXEED Центра Автоимпорт на Солнечной будут дооснащены оборудованием необходимым для работы с такими автомобилями, также сотрудники пройдут дополнительное обучение.

EXEED Центра Автоимпорт на Солнечной (Рязань, ул. Солнечная д. 5, +7 (4912) 771-771).