В рязанском агроуниверситете прошла зарядка с чемпионом

23 апреля в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева в рамках Всероссийского проекта «Марафон зарядок», инициированного общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» прошла зарядка с чемпионом.

Студенты факультета ФДП и СПО приняли коллективное решение о возрождении традиции ежедневной зарядки и стали участниками такого мероприятия: сначала разминка, которая помогла ребятам подготовиться к более интенсивным упражнениям, затем — различные упражнения на развитие гибкости, силы, выносливости.

Первую массовую зарядку для студентов провела профессиональная спортсменка, заслуженный мастер спорта России, участница чемпионатов Европы и мира, тренер спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» по легкой атлетике Елена Безрукова. Она показывала упражнения, давала полезные советы по технике выполнения, правильному дыханию, задавала тон среди молодежи своим личным примером.

Такие мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни среди молодежи и укрепляют здоровье обучающихся, что во многом определяет поведение ребят в учебе, в быту и в общении.