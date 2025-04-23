В рязанской ОКБ спасли пациента с ранением грудной полости

Мужчина попал в больницу несколько недель назад. Со скорой его сразу доставили в операционный блок, где его ждала бригада хирургов, анестезиологов и трансфузиологов. «Анестезиологи дали наркоз, скорректировали запредельно низкое давление. Хирурги вскрыли грудную клетку, начали останавливать кровотечение. Операция прошла быстро. Пациент в тяжелой состоянии транспортирован в отделение реанимации. Дальше сутками наблюдение, уход, реабилитация… не обошлось без осложнений в области раны, которые успешно были пролечены с помощью системы VAC», — говорится сообщении

В рязанской ОКБ спасли пациента с ранением грудной полости. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Мужчина попал в больницу несколько недель назад. Со скорой его сразу доставили в операционный блок, где его ждала бригада хирургов, анестезиологов и трансфузиологов.

«Анестезиологи дали наркоз, скорректировали запредельно низкое давление. Хирурги вскрыли грудную клетку, начали останавливать кровотечение. Операция прошла быстро. Пациент в тяжелой состоянии транспортирован в отделение реанимации. Дальше сутками наблюдение, уход, реабилитация… не обошлось без осложнений в области раны, которые успешно были пролечены с помощью системы VAC», — говорится сообщении

Рязанцы выписали. Он находится дома, его состоянию ничего не угрожает.