В Рязанской области запустили мобильное приложение для получения соцподдержки
Оно называется «Открытый регион62. Социальная защита». С его помощью удобно получать актуальную информацию о социальной жизни региона, отправлять обращения для получения социальной поддержки, записываться на актуальные и интересные мероприятия, подавать заявки на заключение социального контракта в министерство труда и социальной защиты населения региона и отслеживать их статус. Приложение содержит раздел «В ожидании счастья»: поддержка будущих родителей.
В Рязанской области запустили мобильное приложение для получения соцподдержки. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на зампреда правительства Юлию Швакову.
Оно называется «Открытый регион62. Социальная защита». С его помощью удобно получать актуальную информацию о социальной жизни региона, отправлять обращения для получения социальной поддержки, записываться на актуальные и интересные мероприятия, подавать заявки на заключение социального контракта в министерство труда и социальной защиты населения региона и отслеживать их статус.
Приложение содержит раздел «В ожидании счастья»: поддержка будущих родителей.
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