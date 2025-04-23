В Рязанской области расширили меры поддержки семей участников СВО

Детям из семей участников специальной военной операции будет оплачиваться проезд до мест отдыха и оздоровления и обратно. Речь идет о поездках организованных групп детей в лагеря и санатории круглогодичного действия, расположенные на территории России. Данная мера потребует выделения из областного бюджета дополнительных средств в размере 4,7 млн рублей. По данным регионального минтруда и социальной защиты населения, в 2025 году к местам отдыха и обратно планируется доставить более тысячи детей защитников Отечества. Для этого будут задействованы два вида транспорта — автобусы и поезда.

В Рязанской области расширили меры поддержки семей участников СВО. Об этом сообщает рязанская облдума.

На пленарном заседании регионального парламента в среду, 23 апреля, депутаты приняли изменения в региональный закон «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Рязанской области».

В соответствии с поправками, детям из семей участников специальной военной операции будет оплачиваться проезд до мест отдыха и оздоровления и обратно. Речь идет о поездках организованных групп детей в лагеря и санатории круглогодичного действия, расположенные на территории России. Данная мера потребует выделения из областного бюджета дополнительных средств в размере 4,7 млн рублей. По данным регионального минтруда и социальной защиты населения, в 2025 году к местам отдыха и обратно планируется доставить более тысячи детей защитников Отечества. Для этого будут задействованы два вида транспорта — автобусы и поезда.

В профильном ведомстве также напомнили, что дети участников СВО имеют право на бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления Рязанской области и места отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края. Речь идет о юных жителях региона в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет включительно. Для получения путевки необходимо обратиться в отделы социальной защиты населения по месту жительства.