В Рязанской области легковушка «улетела» в кювет
Отмечается, что ДТП произошло на трассе Михайлов — Рязань. Судя по кадрам, легковушка съехала с дороги. Машина получила серьезные механические повреждения. По словам очевидцев, погибших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области легковушка «улетела» в кювет. Об этом 23 апреля сообщили в соцсетях.
Отмечается, что ДТП произошло на трассе Михайлов — Рязань. Судя по кадрам, легковушка съехала с дороги. Машина получила серьезные механические повреждения.
По словам очевидцев, погибших нет. Официальная информация уточняется.