В Рязанской области легковушка съехала в кювет из-за ДТП
Авария произошла в Кораблинском районе, в поселке Газопровода. На кадрах видно, что один автомобиль остался на дороге с серьезными повреждениями переднего бампера, а второй — на обочине. На месте работали сотрудники ДПС. Информация о пострадавших неизвестна.
В Рязанской области легковушка съехала в кювет из-за ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Авария произошла в Кораблинском районе, в поселке Газопровода. На кадрах видно, что один автомобиль остался на дороге с серьезными повреждениями переднего бампера, а второй — на обочине. На месте работали сотрудники ДПС.
Информация о пострадавших неизвестна.
Видео: группа «ПУВР» ВКонтакте.