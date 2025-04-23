В Рязанской области иномарка столкнулась с мотоциклом
Отмечается, что авария случилась во вторник, 22 апреля, в Касимове, вблизи дома № 23 по улице Восточной. По предварительной информации, 26-летняя местная жительница на «Тойоте Камри» столкнулась с мотоциклом «Хонда». Водителя двухколесного транспортного средства госпитализировали.
В Рязанской области иномарка столкнулась с мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилась во вторник, 22 апреля, в Касимове, вблизи дома № 23 по улице Восточной.
По предварительной информации, 26-летняя местная жительница на «Тойоте Камри» столкнулась с мотоциклом «Хонда».
Водителя двухколесного транспортного средства госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.