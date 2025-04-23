В Рязанских лесах зацвела черника
«А в лесу тем временем зацветает черника, ждем морозов и надеемся, что пронесет», — говорится в посте. Напомним, ранее сообщалось, что в Рязанскую область придет арктический циклон.
В Рязанских лесах зацвела черника. Об этом в среду, 23 апреля, сообщает Telegram-канал «Мещерский тупик».
«А в лесу тем временем зацветает черника, ждем морозов и надеемся, что пронесет», — говорится в посте.
Напомним, ранее сообщалось, что в Рязанскую область придет арктический циклон.
Фото: Telegram-канал «Мещерский тупик».