В Рязани полицейские «поймали» 40 водителей с тонировкой
Госавтоинспекция проводит комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям. 23 апреля в ходе мероприятия к ответственности сотрудниками было привлечено более 40 водителей.
В Рязани полицейские «поймали» 40 водителей с тонировкой. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Госавтоинспекция проводит комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.
23 апреля в ходе мероприятия к ответственности сотрудниками было привлечено более 40 водителей.