В Рязани побит температурный рекорд
22 апреля в Рязани воздух прогрелся до +26,6 градуса. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2000 году, тогда температура в городе достигла +22,3 градуса. Всего в России за сутки установили 37 рекордов тепла. По словам метеоролога, 23 апреля в Центральной России будет заключительная серия температурных рекордов и последний день летних температур.
В Рязани побит температурный рекорд. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
22 апреля в Рязани воздух прогрелся до +26,6 градуса. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2000 году. Тогда температура в городе достигла +22,3 градуса.
Всего в России за сутки установили 37 рекордов тепла.
По словам метеоролога, 23 апреля в Центральной России будет заключительная серия температурных рекордов и последний день летних температур.