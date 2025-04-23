В Рязани начался ремонт здания женской консультации № 1
Отмечается, что здание женской консультации № 1 относится к объектам культурного наследия. «Являясь зданием здравоохранения, всегда все должно быть в опрятном и привлекательном виде. У нас начался косметический ремонт здания. Необходимо всеми силами предотвратить разрушения и сохранить подлинность архитектуры», — отметили в посте.
В Рязани начался ремонт здания женской консультации № 1. Об этом сообщает региональный минздрав.
Отмечается, что здание женской консультации № 1 относится к объектам культурного наследия.
«Являясь зданием здравоохранения, всегда все должно быть в опрятном и привлекательном виде. У нас начался косметический ремонт здания. Необходимо всеми силами предотвратить разрушения и сохранить подлинность архитектуры», — отметили в посте.