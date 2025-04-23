В России запустят сервис заселения в гостиницу по биометрии до начала лета

Отмечается, что сервисом смогут воспользоваться граждане России, зарегистрировавшие подтвержденную биометрию, но при этом гость всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ заселения — по паспорту или по биометрии. Сначала система будет представлена на площадке одного из отелей в Москве, затем появится и в других регионах.

В России запустят сервис заселения в гостиницу по биометрии до начала лета. Об этом 23 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Единой биометрической системы.

Отмечается, что сервисом смогут воспользоваться граждане России, зарегистрировавшие подтвержденную биометрию, но при этом гость всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ заселения — по паспорту или по биометрии.

Сначала система будет представлена на площадке одного из отелей в Москве, затем появится и в других регионах.