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В России подорожали услуги стоматологов
Отмечается, что средний чек по итогам марта 2025 года составил 9,8 тысячи рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. В топ стоматологических услуг вошли анестезия, лечение кариеса, зубные снимки, ортодонтия. Средняя стоимость лечения повышается, поскольку пациенты все чаще выбирают дополнительные услуги, такие как эстетическая стоматология или профилактические программы. Медцентры поднимают цены на услуги из-за увеличения стоимости необходимых материалов и прочих операционных расходов.

В России подорожали услуги стоматологов. Об этом сообщает Газета.RU.

Отмечается, что средний чек по итогам марта 2025 года составил 9,8 тысячи рублей, что на 14% больше, чем годом ранее.

В топ стоматологических услуг вошли анестезия, лечение кариеса, зубные снимки, ортодонтия.

Средняя стоимость лечения повышается, поскольку пациенты все чаще выбирают дополнительные услуги, такие как эстетическая стоматология или профилактические программы.

Медцентры поднимают цены на услуги из-за увеличения стоимости необходимых материалов и прочих операционных расходов.