В России к майским праздникам резко подорожает шашлык, сообщила экономист

Шашлык подорожает на 10-20%. Рост цен экономист связала с повышенным спросом на мясо и маринады во время праздников. «Кроме того, за последний год наблюдалась общая тенденция к повышению цен на мясо и другие ингредиенты шашлыка из-за подорожания кормов, энергоресурсов, логистики и роста других производственных затрат. К тому же надо учитывать общий уровень инфляции в стране», — отметила Юлия Бутырина. Ранее стало известно, что в России подорожал «шашлычный набор». Стоимость составила 3,3 тысяч рублей.

Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина заявила, что в России к майским праздникам резко подорожает шашлык. Об этом 23 апреля она сообщила «Газете.Ru».

По ее словам, шашлык подорожает на 10-20%. Рост цен экономист связала с повышенным спросом на мясо и маринады во время праздников.

«Кроме того, за последний год наблюдалась общая тенденция к повышению цен на мясо и другие ингредиенты шашлыка из-за подорожания кормов, энергоресурсов, логистики и роста других производственных затрат. К тому же надо учитывать общий уровень инфляции в стране», — отметила Юлия Бутырина.

Ранее стало известно, что в России подорожал «шашлычный набор». Стоимость составила 3,3 тысяч рублей.