В России хотят открыть пункты проката вещей для новорожденных
В Совфеде заявили, что молодые семьи могли бы бесплатно брать во временное пользование кроватки, автокресла, ванночки и другие необходимые вещи для новорожденных. Власти считают, что это поможет семьям хорошо сэкономить.
В России хотят открыть пункты проката вещей для новорожденных. Об этом пишет «Лента. ру».
В Совфеде заявили, что молодые семьи могли бы бесплатно брать во временное пользование кроватки, автокресла, ванночки и другие необходимые вещи для новорожденных.
Власти считают, что это поможет семьям хорошо сэкономить.