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В России хотят открыть пункты проката вещей для новорожденных
В Совфеде заявили, что молодые семьи могли бы бесплатно брать во временное пользование кроватки, автокресла, ванночки и другие необходимые вещи для новорожденных. Власти считают, что это поможет семьям хорошо сэкономить.

В России хотят открыть пункты проката вещей для новорожденных. Об этом пишет «Лента. ру».

В Совфеде заявили, что молодые семьи могли бы бесплатно брать во временное пользование кроватки, автокресла, ванночки и другие необходимые вещи для новорожденных.

Власти считают, что это поможет семьям хорошо сэкономить.