В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 23 апреля
Отмечается, что за сутки Украина потеряла более 170 военнослужащих. Кроме того, уничтожены боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронемашина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.
В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 23 апреля. Соответствующая информация опубликована в соцсетях министерства.
Отмечается, что за сутки Украина потеряла более 170 военнослужащих.
Кроме того, уничтожены боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронемашина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.