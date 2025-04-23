В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг
Законопроект также подразумевает блокировку ресурсов, предлагающих эзотерические и духовные услуги. По мнению авторов инициативы, такие практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества.
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг. Об этом 23 апреля сообщило РИА Новости.
Законопроект также подразумевает блокировку ресурсов, предлагающих эзотерические и духовные услуги.
По мнению авторов инициативы, такие практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества.