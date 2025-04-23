В Госдуме рассказали о мошеннических схемах, направленных на детей

Одна из реализуемых схем — звонок от «классного руководителя» или «директора школы» с сообщением о срочном инциденте. «Мошенники могут сказать ребенку, что родители попали в больницу или в полицию, и теперь нужно срочно передать деньги „курьеру“ или перевести средства на указанный счет для помощи. Используя стрессовую ситуацию и создавая чувство паники, злоумышленники добиваются от ребенка немедленного выполнения их требований», — отметил Немкин.

В Госдуме рассказали о мошеннических схемах, направленных на детей. Об этом сообщил член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, передало 23 апреля РИА Новости.

По его словам, одна из реализуемых схем — звонок от «классного руководителя» или «директора школы» с сообщением о срочном инциденте.

«Мошенники могут сказать ребенку, что родители попали в больницу или в полицию, и теперь нужно срочно передать деньги „курьеру“ или перевести средства на указанный счет для помощи. Используя стрессовую ситуацию и создавая чувство паники, злоумышленники добиваются от ребенка немедленного выполнения их требований», — отметил Немкин.

Он добавил, что злоумышленники также представляются сотрудниками школы и предлагают ребенку поучаствовать в якобы важном опросе или школьном проекте, для чего нужно предоставить личные данные.

Еще одна опасная схема, по словам депутата, — предложение «вступить в закрытый школьный чат» или скачать «важное школьное приложение».

Как отметил Немкин, ссылки могут вести на фишинговые сайты, где аферисты получают доступ к учетным записям ребенка, или же к вредоносным программам, способным перехватывать данные с телефона.