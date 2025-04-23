В Госдуме предложили новое правило при сдаче помещений в аренду
Сдачу помещений в аренду предложили письменно согласовывать с соседями. По словам депутатов, новая мера может коснуться тех собственников, кто не заключает с арендаторами договор найма и не регистрирует его в установленном порядке. Также для собственников жилплощадей, кто предоставляет их в аренду без заключения договора, предложили ввести административную ответственность.
В Госдуме предложили новое правило при сдаче помещений в аренду. Об этом сообщает РИА Новости.
Сдачу помещений в аренду предложили письменно согласовывать с соседями. По словам депутатов, новая мера может коснуться тех собственников, кто не заключает с арендаторами договор найма и не регистрирует его в установленном порядке.
Также для собственников жилплощадей, кто предоставляет их в аренду без заключения договора, предложили ввести административную ответственность.