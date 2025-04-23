В Еврокомиссии начали работу над очередным пакетом санкций против России

«У нас уже приняты шестнадцать пакетов санкций, и сейчас идет работа над 17-м пакетом, мы также используем доходы от замороженных российских активов на помощь Украине», — ответил Гийом Мерсье. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

В Еврокомиссии начали работу над очередным пакетом санкций против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК Гийома Мерсье.

«У нас уже приняты шестнадцать пакетов санкций, и сейчас идет работа над 17-м пакетом, мы также используем доходы от замороженных российских активов на помощь Украине», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что в ходе переговоров по Украине США могут поставить вопрос о частичном снятии европейских санкций против России.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.