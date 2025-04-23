В четверг в Рязанской области пройдут грозы
24 апреля будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер переменный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10, местами при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью +7…+12°С, днем +18…+23°С.
В четверг в Рязанской области пройдут грозы. Прогноз погоды опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
24 апреля будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10, местами при грозе порывы до 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью +7…+12°С, днем +18…+23°С.