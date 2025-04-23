Троих рязанцев задержали за сбыт оптовых партий наркотиков

По предварительной информации, супруги устроились наркозакладчиками в интернет-магазин. По заданию кураторов мужчина периодически привозил из Подмосковья оптовые партии «синтетики». Затем они вместе фасовали ее на разовые дозы и помещали в тайники. Позже они вовлекли своего приятеля в качестве розничного курьера-закладчика.

Троих рязанцев задержали за сбыт оптовых партий наркотиков. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

По предварительной информации, супруги устроились наркозакладчиками в интернет-магазин. По заданию кураторов мужчина периодически привозил из Подмосковья оптовые партии «синтетики». Затем они вместе фасовали ее на разовые дозы и помещали в тайники.

Позже они вовлекли своего приятеля в качестве розничного курьера-закладчика.

В ходе обследования квартиры в доме на Михайловском шоссе полицейские изъяли 484 грамма метадона и три грамма марихуаны, электронные весы, упаковочные материалы, средства связи, а также банковские и сим-карты, оформленные на третьих лиц.

Возбуждено уголовное дело.