Свидетели по делу о двойном убийстве на заводе в Рязани: Шарапов убивал молча

Напомним, в середине июня 2024 года Михаил Шарапов расстрелял из ружья генерального директора и бухгалтера завода «Рязаньмонтажзаготовка». Бухгалтер погибла на месте от двух выстрелов в область головы. Гендиректора предприятия и племянника подсудимого не смогли спасти врачи, Николай скончался, не приходя в сознание. Ранее Михаил Шарапов заявлял, что в племянника, гендиректора завода, выстрелил случайно, когда тот пытался отобрать ружье. На судебных заседаниях он признал вину за убийство бухгалтера, выстрел в племянника он и его защита просила переквалифицировать на причинение смерти по неосторожности.

В Рязанском Областном суде допросили свидетелей по делу о двойном убийстве на заводе «Рязаньмонтажзаготовка». Об этом из зала суда в среду, 23 апреля, сообщила корреспондент РЗН. Инфо.

Все свидетели на заседании близко не знали обвиняемого Михаила Шарапова.

Свидетельница, на момент трагедии работавшая в одном здании с «Рязаньмонтажзаготовкой», рассказала суду, что 18 июня после громких звуков выстрелов они с коллегами выбежали в коридор проверить, что случилось. Там она увидела гендиректора завода Николая. Он просил вызвать скорую, кричал. Как вспомнила женщина, у него была серьезная рана на руке, он пытался снять с себя ремень и использовать его как жгут. Сотрудники предприятий стали помогать раненому, завели Николая в один из кабинетов. Уже оттуда его забрала скорая, которая приехала на место событий примерно через полчаса.

Бухгалтер-кассир предприятия, сидевшая в одном кабинете с погибшей Людмилой, рассказала, что выстрелы Михаил Шарапов сделал молча.

«После первого выстрела Людмила вопросительно сказала: „Миша“. Но он выстрелил во второй раз, я уже не видела куда. У меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Я понимала, что следующей буду я. Я убежала. Думала, что он побежит за мной или будет стрелять из окон», — рассказала девушка.

Юрист, который работал над исками против обвиняемого, рассказал о некоторых из них. В том числе связанных с занижением стоимости автомобилей при продаже их внуку Шарапова. Он отметил, что суд при рассмотрении дела пришел к выводу, что продажа была законной. Также с Шараповым судились из-за воровства электричества у «Рязаньмонтажзаготовки» предприятием, которым управлял внук подсудимого.

Адвокат присутствовал при трагедии в здании. После стрельбы Николай с помощью неизвестных людей зашел в кабинет.

«Коля сказал: «Миша в меня стрелял», начал двигаться хаотично по кабинету. Я его усадил… В тот день ничего не предвещало беды, планировалась деловая встреча, — заключил свидетель.

Напомним, в середине июня 2024 года Михаил Шарапов расстрелял из ружья генерального директора и бухгалтера завода «Рязаньмонтажзаготовка». Бухгалтер погибла на месте от двух выстрелов в область головы. Гендиректора предприятия и племянника подсудимого не смогли спасти врачи, Николай скончался, не приходя в сознание.

Ранее Михаил Шарапов заявлял, что в племянника, гендиректора завода, выстрелил случайно, когда тот пытался отобрать ружье. На судебных заседаниях он признал вину за убийство бухгалтера, выстрел в племянника он и его защита просила переквалифицировать на причинение смерти по неосторожности.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете.