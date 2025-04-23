Суд обязал вернуть рязанцу почти 900 тысяч, которые он отправил мошенникам
Отмечается, что житель Новомичуринска, доверившись аферисту, перевел денежные средства в размере 750 тысяч рублей на банковский счет, открытый на жителя Приморского края. По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с владельца счета данной суммы. Исковые требования удовлетворены. В пользу потерпевшего взыщут более 875 тысяч рублей.
Суд обязал вернуть рязанцу почти 900 тысяч, которые он отправил мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что житель Новомичуринска, доверившись аферисту, перевел денежные средства в размере 750 тысяч рублей на банковский счет, открытый на жителя Приморского края.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с владельца счета данной суммы.
Исковые требования удовлетворены. В пользу потерпевшего взыщут более 875 тысяч рублей.