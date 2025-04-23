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Стало известно, сколько рязанцев находятся в плену на Украине
Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро» со ссылкой на омбудсмена по правам человека Наталью Епихину. По ее словам, в плену на территории Украины удерживаются 27 рязанцев. «В РФ организуется проверка условий содержания военнопленных, были переданы письма и посылки от родных и близких», — говорится в сообщении.

Стало известно, сколько рязанцев находятся в плену на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро» со ссылкой на омбудсмена по правам человека Наталью Епихину.

По ее словам, в плену на территории Украины удерживаются 27 рязанцев.

«В РФ организуется проверка условий содержания военнопленных, были переданы письма и посылки от родных и близких», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля из украинского плена освободился житель Рязанской области.