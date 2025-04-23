Стало известно, сколько рязанцев находятся в плену на Украине
Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро» со ссылкой на омбудсмена по правам человека Наталью Епихину. По ее словам, в плену на территории Украины удерживаются 27 рязанцев. «В РФ организуется проверка условий содержания военнопленных, были переданы письма и посылки от родных и близких», — говорится в сообщении.
Стало известно, сколько рязанцев находятся в плену на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро» со ссылкой на омбудсмена по правам человека Наталью Епихину.
По ее словам, в плену на территории Украины удерживаются 27 рязанцев.
«В РФ организуется проверка условий содержания военнопленных, были переданы письма и посылки от родных и близких», — говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля из украинского плена освободился житель Рязанской области.