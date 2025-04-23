Скончался известный российский футбольный тренер Владимир Зайцев
Бывшего футболиста не стало 22 апреля в возрасте 82 лет. Владимир Зайцев начал свой спортивный путь с казанской «Искры». Позднее, в 1967 году, он оказался в «Рубине», где пробыл до 1971 года. В их составе он сыграл 172 игры и забил шесть голов. Кроме того, Зайцев работал тренером в таких клубах, как «Рубин», «Стрела», а также «Волна».
Скончался известный российский футбольный тренер Владимир Зайцев. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сайт ФК «Рубин».
Бывшего футболиста не стало 22 апреля в возрасте 82 лет.
Владимир Зайцев начал свой спортивный путь с казанской «Искры». Позднее, в 1967 году, он оказался в «Рубине», где пробыл до 1971 года. В их составе он сыграл 172 игры и забил шесть голов. Кроме того, Зайцев работал тренером в таких клубах, как «Рубин», «Стрела», а также «Волна».
Фото: Telegram-канал «ФК Рубин».