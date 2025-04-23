Шиловскому музейному комплексу передали смотровой люк танка Т-34
Отданный поисковиками экспонат станет частью новой выставки, посвященной 80-летию Победы. Поисковики считают, что на месте находки была ремонтная база, люк сняли и больше он не понадобился. Его вес более 200 кг.
Шиловскому музейному комплексу передали смотровой люк танка Т-34. Об этом пишет ИД «Пресса».
Отданный поисковиками экспонат станет частью новой выставки, посвященной 80-летию Победы.
«Мой дед — Иван Александрович Фомин — в годы Великой Отечественной войны был механиком-водителем танка Т-34, горел в боевой машине и дошел до Берлина. Я просил поисковиков, если в полях найдется что-то от легендарного танка, поделиться находкой с нами. Откликнулись ребята из псковского отряда „Штурм“. Они нашли смотровой люк, который хорошо сохранился», — рассказал Александр Фомин, директор музейного комплекса.
Поисковики считают, что на месте находки была ремонтная база, люк сняли и больше он не понадобился. Его вес более 200 кг.