Рязанским родителям напомнили об организации безопасного летнего отдыха детям

В Рязанской области функционируют многочисленные организации отдыха и оздоровления детей: пришкольные лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, загородные детские оздоровительные лагеря с хорошими условиями для творческого развития, укрепления физического и психологического здоровья. Также подростки могут испытать силы в трудовой деятельности. Их трудоустройством занимается центр занятости.

Рязанским родителям напомнили об организации безопасного летнего отдыха детям. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

«Летние каникулы составляют треть года и нужны детям для того, чтобы отдохнуть, избавиться от стресса, заняться любимым делом. Однако наблюдается ситуация, когда у многих подростков отсутствуют какие-либо интересы и увлечения, свободное время они проводят в сети Интернет. Повышается риск их вовлечения в деструктивные формы поведения. Отмечается рост количества участников закрытых групп в соцсетях, пропагандирующих различные формы асоциального поведения», — отметила старший инспектор ОУУПиПДН ОМВД России по Октябрьскому району Рязани Алена Беловол.

В Рязанской области функционируют многочисленные организации отдыха и оздоровления детей: пришкольные лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, загородные детские оздоровительные лагеря с хорошими условиями для творческого развития, укрепления физического и психологического здоровья.

Также подростки могут испытать силы в трудовой деятельности. Их трудоустройством занимается центр занятости.

В ведомстве уточнили, что необходимо максимально задействовать детей в общественно-полезной деятельности, охватить их организованными формами отдыха, чтобы исключить возможность бесцельного времяпровождения.