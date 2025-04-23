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Рязанцы рассказали, сколько тратят на репетиторов для детей-старшеклассников
Дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 32% родителей учеников 7—8 классов, 44% родителей девятиклассников и 62% родителей учащихся 10—11 классов.

Рязанцы рассказали, сколько тратят на репетиторов для детей-старшеклассников. Об этом пишет SuperJob.

Дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 32% родителей учеников 7—8 классов, 44% родителей девятиклассников и 62% родителей учащихся 10—11 классов.

Ученикам 7—8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре, геометрии, английскому языку, русскому языку, физике и информатике, при этом средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют около 3300 рублей.

Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными предметами являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра, геометрия и русский язык, а среди предметов по выбору в топ-5 оказались — английский язык, физика, химия и обществознание.

Родители девятиклассников в среднем тратят 4100 рублей в неделю на репетиторов, а для старшеклассников (10—11 классы) эта сумма составляет 5600 рублей.