Рязанцы пожаловались на состояние дороги, по которой ездит школьный автобус
«Школьный автобус каждый день возит детей по дороге, которую тяжело назвать дорогой. Администрация Скопинского района дала ответ, что нет денег», — написал автор.
Рязанцы пожаловались на состояние дороги, по которой ездит школьный автобус. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Скопин Народный».
Отмечается, что ситуация произошла в Скопинском районе.
«Школьный автобус каждый день возит детей по дороге, которую тяжело назвать дорогой. Администрация района дала ответ, что нет денег», — написал автор.