Рязанцы наблюдали падающие звезды из метеорного потока Лириды
«Несколько особо ярких пронеслось прямо над головой, один даже успел попасть в кадр, когда ребята проводили астрономические наблюдения за падающими звездами по старым технологиям», — рассказали любители космоса. Они добавили, что успели загадать много желаний и сделать снимки с северным сиянием.
Рязанцы наблюдали падающие звезды из метеорного потока Лириды. Об этом сообщил паблик «RZNASTRO».
"Несколько особо ярких пронеслось прямо над головой, один даже успел попасть в кадр, когда ребята проводили астрономические наблюдения за падающими звездами по старым технологиям", — рассказали любители космоса.
Они добавили, что успели загадать много желаний и сделать снимки с северным сиянием.