Рязанцам рассказали о расписании пригородных поездов в майские праздники
Отмечается, что электрички в Московском транспортном узле будут курсировать: 30 апреля, 7 мая — по расписанию пятницы; 1-3 и 8-10 мая — по расписанию субботы; 4, 11 мая — по расписанию воскресенья.
Рязанцам рассказали о расписании пригородных поездов в майские праздники. Об этом сообщают ЦППК совместно с МЖД.
Отмечается, что электрички в Московском транспортном узле будут курсировать:
- 30 апреля, 7 мая — по расписанию пятницы;
- 1-3 и 8-10 мая — по расписанию субботы;
- 4, 11 мая — по расписанию воскресенья.