Россиянам рассказали, куда выгодно отправиться в путешествие на майские праздники
Сочи — одно из самых популярных направлений. Кроме того, будет выгодно улететь в Иркутск. Температура в регионе поднимается до +15 градусов, направление подойдет любителям теплой, но не жаркой погоды. Также жителям предложили бюджетную поездку в Абакан. Что касается международных направлений, то эксперты посоветовали обратить внимание на Казахстан, Армению.
Россиянам рассказали, куда выгодно отправиться в путешествие на майские праздники. Об этом пишет Газета.RU.
Сочи — одно из самых популярных направлений.
Кроме того, будет выгодно улететь в Иркутск. Температура в регионе поднимается до +15 градусов, направление подойдет любителям теплой, но не жаркой погоды.
Также жителям предложили бюджетную поездку в Абакан.
Что касается международных направлений, то эксперты посоветовали обратить внимание на Казахстан, Армению.